شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية تسجل 4 آلاف و658 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 4 آلاف و658 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالى للإصابات إلى 91 ألفا و234 حالة. وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا - اليوم الأربعاء، - أنه تم إجراء 20 ألفا و737 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالى عدد الفحوصات التى أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن مليون و955 ألفا و425 فحصا، بالإضافة إلى تسجيل 62 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 1029، بالإضافة إلى 195 حالة شفاء جديدة.

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