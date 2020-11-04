شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 59 ألفا و527 مصابا و1999 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا المستجد" بالجزائر، ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجى فى البلاد إلى 59 ألفا و527 حالة إصابة، 1999 حالة وفاة.

وقال فورار، فى مؤتمره الصحفى اليوم الأربعاء - إن الجزائر سجلت 548 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا جديدة و10 حالات وفاة خلال يوم واحد.

وأضاف أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 41 ألفا وواحد حالة، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 50 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 11 مساء إلى 5 صباحا فى 20 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحى تماما عن 28 ولاية أخرى وذلك حتى 15 نوفمبر الجاري.