شكرا لقرائتكم خبر عن كردستان العراق تسجل 962 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى إقليم كردستان العراق ، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة ـ فى بيان لها أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ أن الإصابات الجديدة بالفيروس توزعت بين ‌‌أربيل والسليمانية و دهوك وحلبجة وكرميان ورابرين، مضيفا أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة و404 حالات شفاء من الفيروس . وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى عموم إقليم كردستان إلى 80413 إصابة ووفاة 2560 حالة.

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