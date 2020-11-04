شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تواصل أعمال التعقيم بعد سقوط الأمطار بالمسجد الحرام .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت رئاسة شئون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها بموقع تويتر ، صوروفيديوهات من جهود أعمال التطهير والتنظيف والتعقيم، تزامنا مع هطول الأمطار في المسجد الحرام وسط اداء المعتمرين مناسكهم اليوم الأربعاء.

وقالت رئاسة شئون الحرمين:" الرئاسة تكثف جهود التطهير والتنظيف والتعقيم مع هطول أمطار الخير في المسجدالحرام".

وكانت توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى السعودية ، فى تقريرها لطقس غدٍ الخميس، هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تمتد إلى منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل خاصةً الجنوبية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.





كما توقّعت الأرصاد، تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، بينما يشهد البحر الأحمر رياح سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ويصل إلى مرتين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.