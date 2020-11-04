جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية تنفذ برنامج (مساعد الظل) لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل

الخليج – سهيل السهيل : نفذت جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية -تأهيل- المرحلة الأولى من برنامج مساعد الظل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وقام رئيس مكتب إدارة المشاريع بالجمعية الدكتور أحمد عزالدين، ومستشار تطوير المشروع بالجمعية، ومدير إدارة التخطيط بالجمعية الدكتور يحيى الطاهر، بعرض دليل أفضل الممارسات العالمية في مجال مساعد الظل والتي تضمنت تجارب الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وأستراليا وآسيا، وذلك بحضور مالك المشروع هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة ويمثلها المستشارة نورة الجبالي ومديرة المشروع الأستاذة امل الحميد، علما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد رست تنفيذ هذا البرنامج الذي يشمل على 6 مراحل على الجمعية وتم تشكيل فريق استشاري لتنفيذه لما تتمتع به جمعية عنيزة من خبرة متميزة في برامج توظيف وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ولها شراكات محلية ودولية متميزة ساهمت في ريادة هذه التجربة إلى جانب ريادتها في إسعاد الأشخاص ذوي الإعاقة.

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