يسهل على كثير من الناس تحديد الهوية الخُلُقِية لكثير من الأشخاص اتباعاً لموقف أو كلمة تصدر منهم كمن يسرق صفحة مجتزة من كتاب ويلوم الكاتب بالزندقة والإلحاد أو النفاق والمكابرة؛ وماذاك ‏إلا أنه عدّد صفاتهم في تلك الصفحة المجتزة ‏متغافلاً عن خمسين صفحة قبلها وثلاثين بعدها، هكذا هم من يتبعون خطى قالوا عنهم فقلنا، ‏أو ما أردناه ‏من حديثهم ومواقفهم حتى نكيد ونتمتم بردود جارحة ‏لا تستسيغها أنفسهم ‏أو حتى لنكون الأسبق في نشر زلاتهم.

‏إنه من المخجل أن نتحدث الحديث من غير إثبات ودليل لنكون الأقوى و الأعلى في نشر ما يساء.

أين نحن من قوله تعالى” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ”

فتبينوا، فتبينوا ..

‏بينما اليوم أصبح من السهل الترويج ‏لقذف واتهام الناس وفي سفاسف الأمور متجاهلين أمر إحسان الظن بإخوانهم كمسلمين يؤمنون بالأدلة القرآنية والأحاديث الصحيحة التي تحث على البعد عن تتبع العورات وتشيد بسترها.. وكما جاء عن أحد السلف قائلاً لو رأيت أحد اخواني ولحيته تقطر خمرًا لقلت سكبت عليه ولو وجدته على رأس جبل ينادي أنا ربكم الأعلى لقلت يقرأ الأية .

اضاءة..

وإن عيبت أحد بخلقٍ ما.. وابتسمت سخرية منه أترك لك دائرة الزمن حتى تخوض فيه .

كتبه

بقلم الأستاذة أسماء الوليعي