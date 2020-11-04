أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء الرصد الآلي لمخالفة “عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق “بعد سبعة أيام في الرياض والدمام وجدة.‎‎

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