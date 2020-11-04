مستشفى الملك فيصل يعلن عن وظائف شاغرة

فتحت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث باب التقديم على وظائف صحية وفنية وهندسية شاغرة للرجال والنساء من المواطنين والوافدين من حملة الدبلوم والثانوية العامة فأعلى .
وأوضحت إدارة المستشفى الوظائف المطلوبة وهي كالتالي : أخصائي مختبر ” الرياض ” ، مساعد أول طب أسنان ” الرياض ” ، رئيس مخاطر التشغيل والمشاريع ” الرياض ” ، مندوب المستشفى ” الرياض ” ، كبير مشغلين معالجة المياه ” الرياض ” ، كبير مشغلى المحطات ” الرياض” ، مشغل محطة ثان ” الرياض” ، استشاري مساعد باطنية ” المدينة المنورة ” .
كما طلبت إدارة المستشفى وظائف : منسق برنامج تطوير الكغاءات السعودية ” المدينة المنورة ” ، كبير أخصائي تطوير الموظفين ” المدينة المنورة ” ، استشاري على الآشعة التدخلية “جدة ” ، مساعد مشرف / إدارة الإسكان “جدة” .
وحول موعد التقديم ، أبانت إدارة المستشفى انه متاح حتى يوم 18 / نوفمبر / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــا.
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