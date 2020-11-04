ثاني سيدة من أصول فلسطينية تدخل الكونغرس الأمريكي... من هي "إيمان جودة"

وبدخول إيمان جوده للكونغرس الأمريكي، تصبح ثاني سيدة من أصول فلسطينية، بعد رشيدة طليب، التي تمكنت من الفوز بمقعد عن ولاية ميشيغان، للمرة الثانية على التوالي. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "دنيا الوطن".

ولدت إیمان جودة من والدین فلسطینیین، ھاجرا من فلسطین إلى ولایة كولورادو في العام 1974، بحثا عن الحلم الأمریكي، وعملا معا في مهنة التدريس، في مدرسة في الولاية نفسها، طیلة 30 عاما، إلى أن امتلك والدها مشروعه الخاص وأصبح رجل أعمال فلسطینی أمریكي معروف.

حصلت إیمان على شھادتھا الجامعیة، ثم درجة الماجستیر في الإدارة العامة، في الوقت الذي تدرس حالیا بجامعة دنفر. وبعد تخرجھا أصبحت منسقة لأنشطة جمعیة تحالف الأدیان بولایة كولورادو، وهو نشاط معروف في أروقة مجلس النواب الأمريكي، حیث ناقشت القضایا المتعلقة بسیاسات التعامل مع المسلمین.

وأنشأت منظمة "تعرَّف إلى الشرق الأوسط"، في العام 2008، وھي منظمة غیر ربحیة مھمتھا مد جسور التفاھم بین الأمریكیین وبین منطقة الشرق الأوسط.

وبعيد فوزها بمقعد عن ولاية كولورادو في الكونغرس الأمريكي، قالت مهنئة نفسها "لقد فعلناها".