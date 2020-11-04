شكرا لقرائتكم خبر عن خشوع وتضرع تحت زخات المطر بالحرم المكي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهطول أمطار على الحرم المكي، أثناء تأدية المعتمرين والزوار لمناسكهم وصلاتهم في سكنية وخشوع وتضرع.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء متفرقة من مناطق الحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة.

وتشمل الحالة الجوية، بمشيئة الله، منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل منها، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.