البحرين تتيح استخدام لقاح مضاد لكورونا لتطعيم الكوادر الطبية في خط الدفاع الأول

© Sputnik . Mikhail Klimentyev

موسكو - سبوتنيك. وقال المانع، في المؤتمر الصحافي للفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، "أجازت البحرين الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد 19"، للفئات الأكثر تعاملاً مع المصابين بالفيروس من أبطال الصفوف الأمامية بشكل اختياري، بهدف توفير وسيلة الأمان وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم".

من جانبه، قال عضو الفريق مناف القحطاني، "الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام مع اللوائح والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، التي تسمح بالترخيص الاستثنائي في الحالات الطارئة".

وأوضح القحطاني أن نتائج دراسات المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، أظهرت أن اللقاح آمن وفعال، وأنه تم ترخيص الاستخدام الطارئ بالتنسيق مع الشركة المصنعة لتطبيق العديد من إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح.

بدورها، أشارت عضوة الفريق الوطني جميلة السلمان، إلى أن عدد الحالات القائمة الجديدة لفيروس كورونا بلغ 230، وعدد حالات التعافي الإضافية 364؛ فيما توفت حالتان بفعل "كوفيد 19".

وبلغ إجمالي الحالات القائمة 2359، وإجمالي المتعافين 79680، والوفيات جراء مضاعفات المرض 324.

وتأتي البحرين، التي سجلت حتى الآن 82363 حالة "كوفيد 19"، في المركز 11 عربيا، والمركز 60 عالميا، بعدد حالات الإصابة بالوباء.