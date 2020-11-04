"لقد فعلناها"... ثاني سيدة من أصول فلسطينية تدخل الكونغرس الأمريكي

ونشرت إيمان تغريدة جديدة لها عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الأربعاء، احتفالا بفوزها عن ولاية كولورادو، وتمثل شعبها الفلسطيني في الكونغرس الأمريكي.
وقالت جوده:
لقد فعلناها عملت بجد لأجعل الحلم الأمريكي حقيقة للجميع. أنا فخورة كمسلمة، فلسطينية أمريكية، وأن أكون قادرة على تمثيل المواطنين في الهيئة التشريعية لولاية كولورادو، الآن، لنبدأ العمل.
ويذكر أن النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، قد فازت بولاية ثانية في مجلس النواب عن ولاية ميشيغان.
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