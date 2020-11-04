السعودية... القبض على شاب يقوم بفعل "متهور" على الطريق

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وأكد المرور، اليوم الأربعاء، أن "قائد المركبة قاد بسرعة عالية جدًّا في جدة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه حيال المخالفات (الأمنية والمرورية)".
وحذّر المرور من بعض التصرفات التي تشتت الذهن أثناء قيادة المركبة، داعية إلى تجنبها حفاظًا على سلامة الجميع.
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