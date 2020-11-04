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وأكد البدر أن عدد حالات الشفاء التي سجلت اليوم هي أعلى نسبة مسجلة منذ تفشي الجائحة.
وبلغ مجموع إصابات كورونا المسجلة في العراق، حسب الموقف الوبائي المعلن من وزارة الصحة وتلقته مراسلتنا، اليوم، 3574 إصابة جديدة، و60 حالة وفاة.
وسجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية نسبة شفاء بلغت 85.9%، وعددا كليا للإصابات منذ تفشي جائحة كورونا وحتى اليوم 485870 إصابة، و11128 حالة وفاة في عموم محافظات البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة... بلد عربي يسجل 8 آلاف حالة شفاء من كورونا في يوم واحد فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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