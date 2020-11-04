في اجتماع للحكومة المصرية... وزيرة الصحة تستعرض حالات الإصابة بـ"كورونا" بالمنشآت التعليمية

وعرضت الوزيرة، خلال مشاركتها في اجتماع مجلس الوزراء، حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالمنشآت التعليمية في مصر حتى أمس، وأشارت إلى أنه "تم الاتفاق على الربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات كلا الوزارتين (التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي)، بحيث يتم رصد الحالات ومتابعتهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة".

وأكدت الوزيرة أن نسبة الإشغالات في المستشفيات بمحافظات الجمهورية كافة، وذلك فيما يتعلق بالحالات التي جرى اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير.

وقالت زايد"نسبة إشغال الأسرّة الداخلية 12% والأسرة الشاغرة 88%، ونسبة إشغال أسرّة الرعاية المركزة 50%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي 19%، و81% من الأجهزة شاغرة، وذلك في محافظات الجمهورية المختلفة".

وخلال الاجتماع، عرضت الوزيرة نتائج إحدى الدراسات التي تحلل أسباب زيادة أعداد الإصابة، والتي أظهرت بعض التغييرات في معدل انتشار المرض بتغير درجات الحرارة ولكن لا يوجد دليل علمي يثبت ذلك، وفي هذا الصدد أشارت إلى أن معدل انتشار فيروس كورونا المستجد بنسبة تتراوح من 10-30% في بعض المناطق على الأغلب له علاقة بالإجراءات الاحترازية المتبعة وليس التغيرات المناخية.