وقال مراسل سبوتنيك في حماة، أن قافلة شاحنات تركية دخلت مساء أمس الثلاثاء إلى نقطة (شير مغار) بريف المحافظة الشمالي الغربي، تمهيداً لتفكيك النقطة ونقلها إلى ريف إدلب الجنوبي، وتحديداً إلى منطقة جبل الزاوية، مشيرا إلى أن فنيين تابعين للجيش التركي بدؤوا بتفكيك المعدات اللوجستية في النقطة التي يحاصرها الجيش السوري من الاتجاهات الأربعة.
من جهته، أكد مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك" أن عملية تفكيك النقطة بدأت منذ 48 ساعة، وذلك بعد التنسيق ما بين الاتراك والجانب الروسي، موضحاً أن هذه النقطة وقبل محاصرتها من قبل الجيش السوري، كانت تقدم الدعم الكامل للمجموعات المسلحة في المنطقة.
© Sputnik . Ramil Sitdikov
وبدأ الجيش السوري مطلع العام الحالي عملا عسكريا في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب شمال غرب حماة، أسفرت عن السيطرة على قرى وبلدات عديدة، إضافة إلى محاصرة القوات التركية داخل بلدة شير مغار بريف حماة الشمالي الغربي.
يذكر أن، القوات التركية أنشأت في أيار 2018 نقطة مراقبة لها في منطقة شير مغار، لتكون النقطة الـ 11 من أصل 12 نقطة مراقبة ثبتها شمال غربي سوريا، بموجب اتفاق آستانا بين الدول الضامنة (روسيا، إيران، تركيا)، وتعتبر نقطة شير مغار النقطة الأولى التي ثبتتها القوات التركية على الخاصرة الغربية لمحافظة إدلب ومحيطها، ويعتبر موقعها استراتيجيًا، إذ تكشف المناطق المحيطة بها، وتقع في منطقة مرتفعة.
وكانت أنقرة أنشئت 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا، بدءاً من تشرين الأول 2017، بعد شهر من توصل روسيا وتركيا إلى اتفاق يتضمن إنشاء منطقة آمنة منزوعة السلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد"مورك"... الجيش التركي ينسحب من موقع آخر يحاصره الجيش السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.