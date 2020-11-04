شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين ورومانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الأربعاء، مع رئيس وزراء رومانيا لودوفيك أوربان، خلال زيارته الحالية لفلسطين، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب الرئيس الفلسطيني، خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة فى تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية، والتبادل المشترك بين الشعبين الفلسطينى والروماني، وتعزيز سبل التعاون فى المجالات كافة.

وجدّد عباس دعوته لعقد مؤتمر دولى للسلام، والاستعداد للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية الرباعية الدولية، معربا عن شكره لرومانيا على مواقفها الثابتة من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولى ومواقف الاتحاد الأوروبى ذات الصلة.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الرومانى متانة العلاقة بين البلدين، وأهمية السعى الدائم لتعزيزها فى جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأن موقف رومانيا ثابت فى دعم تحقيق السلام، وفق مرجعيات الاتحاد الأوروبى والقانون الدولي.