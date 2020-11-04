شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطبق رسمياً فحص كورونا عبر عينات "اللعاب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجازت وزارة الصحة الكويتية استخدام عينات «اللعاب» للكشف عن كورونا، وبحسب صحيفة الراي، أعلن مدير مستشفى الصباح الدكتور نايف الحربي عن تطبيق استخدام عينات “اللعاب” للكشف عن فيروس كوفيد-19 بدلا من مسحة "الأنف- بلعومية" في مستشفى الصباح وبرج الرازي، وذلك بعد موافقة وزارة الصحة، وفعاليتها ونتائجها الفعالة.
وذكر الحربي أن التطبيق لاستخدام عينات "اللعاب" للكشف عن فيروس كورونا جاء منذ سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن تم نشر البحث العلمي للباحثتين الكويتيتين د.فاطمة الحريش ود.هيا الطوالة في مجلة عالمية مرموقة وهي مجلة journal of clinical virology ، والذي أثبت فعالية استخدام عينات اللعاب للكشف عن فيروس كورونا بدلا من المسحات، وتزامن ذلك أيضا مع إصدار ترخيص من إدارة الغذاء والدواء الأمريكيه FDA باستخدام عينة اللعاب لتشخيص عدوى كوفيد ١٩ .
وأوضح ان عينات اللعاب تستخدم سواء في تشخيص الحالات او عمل المسح الروتيني لحالات الدخول للمستشفى وماقبل اجراء العمليات الجراحية وكذلك تجري للمخالطين.
بدورها، أكدت رئيس فريق كوفيد في مستشفى الصباح وبرج الرازي الكويتية المشاركة في البحث العلمي لاستخدام عينات اللعاب بدلا من المسحات د.فاطمة الحريش بأن تطبيق استخدام عينات اللعاب في مستشفى الصباح وبرج الرازي اثبت فعاليته و حقق نتائج اقتصادية وفنية وطبية واعدة.
وأوضحن بأن النتائج سابقة الذكر تمثلت بأن جمع عينات اللعاب لا يحتاج الى اطباء مدربين لجمع العينات وبالتالي لا يتم استخدام معدات حماية شخصية قيمه أو تعريض الطواقم الطبية لخطر العدوى ، كما يمكن عمله بعيدا عن مراكز الاختبار ، وأيضا السماح به للفئات الصعبة مثل الاطفال.
وذكرت بأن من نتائجه اعداد الاطقم الطبية المخصصة لعمل المسحات، والاستعانة بها في مجالات اخرى، و ظهر ذلك التأثير واضحا لمرضى العمليات الجراحية، بحيث أن المريض يقوم بإحضار عينه اللعاب بنفسه دون الاستعانة بالطواقم الطبية.
من جانبها، كشفت رئيس وحدة مختبر الفيروسات في مركز يعقوب بهبهاني والمشاركة في هذا البحث العلمي د.هيا الطوالة عن ان الدراسة اثبتت نجاح عينة اللعاب للفحص عن الحمض النووي الريبوي لفيروس كورونا بنسبة 96.71%.
اما بالنسبة للأطفال، فقد أكدت رئيس قسم الاطفال بمستشفى الصباح د.ايمان العنيزي بأن استخدام عينات اللعاب في الكشف عن الفيروس مع الاطفال ادى الى تفاعل ايجابي من الامهات وتقليل تعرض الطواقم الطبية لمخاطر نقل العدوى، علما بأن الاطفال يعدون من الفئات التي كان في السابق يوجد صعوبة في التحكم معها بأخذ المسحات.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تطبق رسمياً فحص كورونا عبر عينات "اللعاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.