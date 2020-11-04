شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطبق رسمياً فحص كورونا عبر عينات "اللعاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجازت وزارة الصحة الكويتية استخدام عينات «اللعاب» للكشف عن كورونا، وبحسب صحيفة الراي، أعلن مدير مستشفى الصباح الدكتور نايف الحربي عن تطبيق استخدام عينات “اللعاب” للكشف عن فيروس كوفيد-19 بدلا من مسحة "الأنف- بلعومية" في مستشفى الصباح وبرج الرازي، وذلك بعد موافقة وزارة الصحة، وفعاليتها ونتائجها الفعالة.

وذكر الحربي أن التطبيق لاستخدام عينات "اللعاب" للكشف عن فيروس كورونا جاء منذ سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن تم نشر البحث العلمي للباحثتين الكويتيتين د.فاطمة الحريش ود.هيا الطوالة في مجلة عالمية مرموقة وهي مجلة journal of clinical virology ، والذي أثبت فعالية استخدام عينات اللعاب للكشف عن فيروس كورونا بدلا من المسحات، وتزامن ذلك أيضا مع إصدار ترخيص من إدارة الغذاء والدواء الأمريكيه FDA باستخدام عينة اللعاب لتشخيص عدوى كوفيد ١٩ .

وأوضح ان عينات اللعاب تستخدم سواء في تشخيص الحالات او عمل المسح الروتيني لحالات الدخول للمستشفى وماقبل اجراء العمليات الجراحية وكذلك تجري للمخالطين.