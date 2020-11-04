شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 8479 حالة تعافٍ في أعلى نسبة شفاء منذ ظهور كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 8479 حالة تعافٍ من فيروس (كورونا) المستجد.
وأوضحت الوزارة -في بيان مقتضب أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء- أن هذه الإحصائية تعد أعلى نسبة شفاء تسجلها البلاد منذ بدء انتشار الوباء في العراق.
يُشار إلى أن وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تسجيل 3595 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 2979 حالة شفاء تام.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 8479 حالة تعافٍ في أعلى نسبة شفاء منذ ظهور كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.