شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 8479 حالة تعافٍ في أعلى نسبة شفاء منذ ظهور كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 8479 حالة تعافٍ من فيروس (كورونا) المستجد.

وأوضحت الوزارة -في بيان مقتضب أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء- أن هذه الإحصائية تعد أعلى نسبة شفاء تسجلها البلاد منذ بدء انتشار الوباء في العراق.

يُشار إلى أن وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تسجيل 3595 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 2979 حالة شفاء تام.