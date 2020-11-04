شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يوجه بإطلاق عملية أمنية مشتركة بين الجيش والشرطة لفرض القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، خلال اجتماع موسع وعاجل ضم كلاً من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس الأركان العامة وجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية؛ تعليماته المباشرة والمُشدّدة لإطلاق عملية أمنية مشتركة موسعة تعمل على فرض القانون وضبط الأمن والقضاء على الجريمة وكل مظاهر التسليح وجميع المجموعات التي تستغل اسم المؤسسة العسكرية والأمنية لتحقيق مآربهم الشخصية.

وطالب حفتر – بحسب بيان للقيادة العامة – بضرورة القبض السريع على كل المطلوبين وعلى كل الشخصيات التي تعمل على تأجيج الرأي العام .

وأكد قائد الجيش الليبى على ضرورة تنفيذ كل الأوامر الموجهة في مدة زمنية معينة، مشدداً على محاسبة كل المعرقلين والمقصرين والمتواطئين بصورة قانونية عاجلة تحت إشرافه المباشر .