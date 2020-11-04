شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الخارجية البرتغالي يبدأ زيارة عمل إلى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ وزير الشؤون الخارجية البرتغالي أوغستو سانتوس سيلفا اليوم الأربعاء زيارة عمل إلى الجزائر، وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الأربعاء إن هذه الزيارة تندرج في إطار مواصلة وتعميق روابط الصداقة والتعاون بين الجزائر والبرتغال وفقا لأحكام وروح معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بالجزائر في 8 يناير 2005 .

وأضاف البيان أن هذه الزيارة ستشكل فرصة لوزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم للبحث مع الوزير البرتغالي سبل ووسائل تعزيز الحوار السياسي الثنائي وتوسيع قواعد التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن الجانبين سيتطرقان كذلك للقضايا الإقليمية والدولية الراهنة خاصة قضية الصحراء الغربية والأزمة الليبية والوضع في مالي ومنطقة الساحل وكذا القضايا المتوسطية.

وأوضح البيان أن عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) سيستقبل أيضا الوزير البرتغالي خلال زيارته للجزائر.