شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 3 وفيات و734 إصابة جديدة بـ "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 3 وفيات، و734 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و526 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس حسبما افادت وكالة أنباء فلسطين /وفا/ اليوم /الأربعاء/ - أن نسبة التعافي من " كورونا" في البلاد بلغت 87.87%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.28%، ونسبة الوفيات 0.85% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أكدت الوزيرة أن 36 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.