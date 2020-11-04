رئيس الوزراء الجزائرى يبحث التعاون المشترك مع وزير الخارجية البرتغالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري اليوم التعاون المشترك مع وزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا، الذي بدأ اليوم زيارة عمل إلى الجزائر تستمر يوما واحدا.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم "استقبل الوزير الأول عبدالعزيز جراد، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة، أوغوستو سانتوس سيلفا، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية البرتغالية الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر".

وأوضح البيان أن المباحثات تناولت سبل ووسائل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تحضير الاستحقاقات الثنائية المقبلة، خاصة الدورة السادسة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري - البرتغالي.

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