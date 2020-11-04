شكرا لقرائتكم خبر عن هل مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» تشمل العمالة المنزلية؟.. الموارد البشرية توضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» التي أعلنتها اليوم (الأربعاء) تشمل العمالة المهنية في القطاع الخاص فقط.
ووفقاً لـ”الإخبارية” أوضحت الموارد البشرية أن هناك تحديات واجهتها، وسيتم حلها بهذه المبادرة، مشيرة إلى أن العمالة المنزلية لا تشملها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للوافدين.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت اليوم، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس القادم عام 2021
كانت هذه تفاصيل خبر هل مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» تشمل العمالة المنزلية؟.. الموارد البشرية توضح (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.