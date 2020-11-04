شكرا لقرائتكم خبر عن “الموارد البشرية” ترد على أبرز الأسئلة المتداولة بشأن مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، “إنفوجراف” يوضح إجابات أبرز الاسئلة الشائعة حول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ، لعاملي منشآت القطاع الخاص، وجاءت الأسئلة على النحو التالي:-

-ما هي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؟

هي مبادرة من مبادرات التحول الوطني تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني،ٜ وبدعم عدة جهات حكومية أخرى، وبعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومحلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

-لماذا تطلق المبادرة اليوم؟

تعمل الوزارة دائما على تطوير أنظمتها ولوائحها لمراعاة التطورات والمتغيرات في سوق العمل ومن ذلك ما صدر من قرارات تعنى بحماية الاجور وتوثيق العقود وتعزيز مبادئ الصحة والسلامة المهنية.

-ما هي الأهداف التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟

حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبية سوق العمل ومواءمته مع أفضل الممارسات العالمية ونظام العمل السعودي، وتعزيز دور عقد العمل الموثق، كمرجعية تعاقدية في العلاقة.

-هل تشمل المبادرة كافة المتعاقدين مع القطاع الخاص؟

نعم المبادرة تشمل كافة العاملين الوافدين في القطاع الخاص.

-ما هو دور المبادرة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030؟

سيكون للمبادرة دور رئيسي في تعزيز مرونة سوق العمل وتطوره ورفع إنتاجية القطاع الخاص، علاوة على ذلك رفع معدلات التوطين وتوفير قنوات إضافية للتوظيف، وتحفيز المنشآت على جذب أفضل الكفاءات.

-ما هي خدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؟

خدمة التنقل الوظيفي للعمال الوافدين بين المنشآت وخدمتي الخروج والعودة والخروج النهائي.

-متى سيتم تطبيق هذه الخدمات؟

سيتم تطبيقها في مارس 2021.

– ما المقصود بخدمة التنقل الوظيفي؟

تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل ٜ لاخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

– هل يحق للعامل الانتقال الوظيفي قبل اكتمال مدة العقد بعد السنة الأولى من أول دخول للمملكة؟

نعم يحق له الانتقال، مع الالتزام بالشرط الجزائي المنصوص بالعقد شريطة الا يخالف نظام العمل وأن يلتزم بفترة اشعار المحددة بـ 90 يوما.

– في حال رغب العامل الانتقال بعد اكتمال مدة العقد؟

يمكنه الانتقال ولا ينطبق عليه الشرط الجزائي في هذه الحالة.

– في حال العقد الثاني وما يليه من عقود، هل يحق للعامل الانتقال خلال السنة الأولى من العقد؟

نعم يحق له الانتقال مع تطبيق شروط أهلية العامل وصاحب العمل الجديد، وفي هذه الحالة ينطبق عليه الشرط الجزائي حسب المنصوص في العقد وكذلك فترة الاشعار المحددة بـ 90 يوما.

– ما هي إجراءات تنفيذ طلب خدمة التنقل الوظيفي؟

تقديم المنشأة الجديدة طلب الخدمة عبر منصة قوى التابعة للوزارة، يتم ارسال رسالة للعامل الوافد للإقرار، بالرغبة في الانتقال، وتقدم اكتمال الطلب على المنصة، ومن ثم ارسال إشعار بالموافقة لكافة الأطراف.

– ماهي خدمة الخروج والعودة؟

تسمح للعامل الوافد برفع طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل ألي في نظام أبشر.

– ماهي خدمة الخروج النهائي؟

تسمح للعامل الوافد طلب الخروج النهائي خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهاء العقد بشكل آلي.

– هل الشرط الجزائي ينطبق على العامل أم صاحب العمل؟

وفق ما ينص عليه العقد الموثق بينهما، ويتحمله الطرف الذي يقوم بإنهاء العقد.

– هل يمكن تفعيل بند التنافسية في عقد العمل؟

نعم، حسب ما تنص عليه المادة 83 من نظام العمل السعودي.