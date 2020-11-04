شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تحدد موعد الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات في ٣ مدن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نوهت المديرية العامة للمرور بموعد بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في الرياض وجدة والدمام.

وأكدت في تغريدة على موقع “تويتر” أن الرصد سيبدأ بعد 7 أيام في المدن المذكورة، حيث ستُستخدم في عملية الرصد أجهزة تقنية ذكية طورتها الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم” من أجل رصد المركبات المخالفة وتصويرها.

وأشارت إلى أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مؤكدة أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق.