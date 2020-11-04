وزير مصري يجري اختبار كورونا بعد إصابة مصوره الخاص

أشارت صحيفة "الوطن" المصرية إلى أن وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، خضع لاختبار الإصابة بعدوى كورونا، بعد إصابة مصوره الخاص، أحمد إبراهيم.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر في الوزارة، أنه تم إعداد حصر بالمخالطين للمصور، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، والتوصية بالعزل المنزلي لمن تظهر عليهم أعراض.

وأشار المصدر إلى أن نتائج اختبار الوزير المصري جاءت سلبية، مضيفا "الوزير يؤدي عمله في الوزارة على أكمل وجه، من دون وجود أي مشاكل أو أعراض".

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد اعلنت اليوم الأربعاء، عن تكثيف الاستعدادات الخاصة بضمان استمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد وكافة الجهات المعنية بالشأن العام الصحي، استعدادا لموجة ثانية مرتقبة لفيروس كورونا في البلاد.

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري، أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، أنه تم تأمين احتياجات السوق المحلي من المستحضرات الطبية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، استرشاداً بمعدلات الاستهلاك خلال فترة الذروة السابقة.