الري المصرية تصدر بيانا حول "عكارة المياه" في نهر النيل... صور

صرح وزير الموارد المائية والرى المصري الدكتور محمد عبد العاطى، بأن عكارة المياه فى نهر النيل تؤكد أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، بعد موجة الأمطار والسيول التى تعرضت لها البلاد على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وأكد عبد العاطي أن "هذه العكارة ليس لها تأثير سلبي على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية، وتختفي آثارها من المياه خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير".

وأوضح أن "مياه السيول تكون محملة بالرمال الناعمة والطمى الذى تجرفه عندما تسقط على قمم الجبال وأثناء انحدارها في مخرات السيول والتى تنتهي عند البحر أو نهر النيل أو يتم حجزها بواسطة السدود وبحيرات التخزين التي تم انشاؤها بمعرفة الوزارة للإستفادة من هذه المياه في توفير المياه للمواطنين المقيمين بالقرب منها".

وتابع "بعد انتهاء العاصفة المطرية وتوقف المياه عن الجريان، تبدأ المياه المتجمعة خلف السدود والبحيرات في الاستقرار والتجمع في أسفل البحيرات محدثة ما يسمى بظاهرة الإطماء وتقوم وزارة الري بإزالة هذه الترسيبات للمحافظة على الكفاءة التخزينية لهذه المنشآت".

وأشار إلى أن الوضع آمن في شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول والبحيرات والسدود، وأنه يتم تحليل البيانات التي تم يتم جميعها من خلال شبكة أجهزة قياس الامطار المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

كما وجه عبد العاطي كافة أجهزة الوزارة برفع درجة الاستعداد والانعقاد الدائم لغرف العمليات والطوارئ بالمحافظات لمتابعة حالة الترع والمخرات ومنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الأمطار واستيعابها بالشكل الذي يحد من المخاطر المحتملة.