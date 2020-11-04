مصر... تطبيق الغرامة على أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، الاجتماع الاسبوعي للحكومة المصرية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية فى مختلف المجالات.
© Sputnik . Pavel Bednyakov
وأكد على أن "يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية".
وأشار إلى "عودة منحنى الإصابات فى التزايد، وهو ما يحتم علينا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لتجنب سيناريوهات صعبة نحن فى غنى عنها"، مبينا "أن أي منشأة سياحية أو تجارية أو رياضية غير ملتزمة سيتم إغلاقها".
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أصدرت قرارا في مايو الماضي يلزم "العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية"، ويُعاقب المخالف "بغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه مصري".
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