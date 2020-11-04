القوات العراقية تدمر متفجرات لـ"داعش" غربي البلاد... صور

أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لمرسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قوة من سرية الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة - قيادة عمليات الجزيرة - مفرزة الطائرات المسيرة ومفرزة معالجة من سرية "هندسة ميدان" شرعت بواجب في صحراء الشامية.

© Sputnik . Iraqi Joint Operations Command القوات العراقية تدمر متفجرات لـ"داعش" غربي البلاد

وأضاف الخفاجي، أن الواجب بإشراف قائد العمليات، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، مفيدا بأن القوات اكتشفت كدسا للعبوات الناسفة من مخلفات "داعش" الإرهابي في صحراء الشامية بقضاء القائم غربي البلاد.

القوات العراقية تدمر متفجرات لـ"داعش" غربي البلاد © Sputnik . Iraqi Joint Operations Command

القوات العراقية تدمر متفجرات لـ"داعش" غربي البلاد © Sputnik . Iraqi Joint Operations Command

القوات العراقية تدمر متفجرات لـ"داعش" غربي البلاد © Sputnik . Iraqi Joint Operations Command 1 / 3 © Sputnik . Iraqi Joint Operations Command القوات العراقية تدمر متفجرات لـ"داعش" غربي البلاد

وعدد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، المواد التي عثرت القوات عليها ضمن الكدس وهي: 35 "جليكان" صفيحة سعة 10 لتر مملوء بمادة C4 و20 مسطرة تفجير وسبحة تفجير عدد 5.

وتواصل القوات العراقية، بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية، والمعلومات الاستخبارية الدقيقة، ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظات شمال وغربي البلاد، وتدمير بقاياه ومخلفاته وأوكاره.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، عن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.