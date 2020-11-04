14 رحلة أسبوعيا… "فلاي دبي" تكشف موعد بدء الرحلات المنتظمة إلى تل أبيب

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ذكرت ذلك صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الشركة ستقوم بتشغيل رحلتين يوميا بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي ومطار ابن غوريون في تل أبيب.

وقالت الشركة إنه يمكن الآن حجز الرحلات الجوية على موقع شركة "فلاي دبي".

وقالت الصحيفة: "يأتي هذا الإعلان في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها مؤخرا بين البلدين وبدء رحلات المسافرين والشحن الجوي من قبل شركات الطيران الوطنية الأخرى"، مشيرة إلى أن هناك عددا من الزيارات الثنائية لفتح فرص السفر والسياحة.

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، توقيع اتفاقية سلام بين الإمارات وإسرائيل، واتفق البلدان على تطبيع العلاقات بينهما في كل المجالات، ومنذ ذلك الحين أجرت كلا الدولتان زيارات رسمية وفتح الباب أمام الرحلات الجوية المباشرة بينهما.