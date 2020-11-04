© AFP 2020 / NASSER YOUNES
وقالت الشركة إنه يمكن الآن حجز الرحلات الجوية على موقع شركة "فلاي دبي".
وقالت الصحيفة: "يأتي هذا الإعلان في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها مؤخرا بين البلدين وبدء رحلات المسافرين والشحن الجوي من قبل شركات الطيران الوطنية الأخرى"، مشيرة إلى أن هناك عددا من الزيارات الثنائية لفتح فرص السفر والسياحة.
وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، توقيع اتفاقية سلام بين الإمارات وإسرائيل، واتفق البلدان على تطبيع العلاقات بينهما في كل المجالات، ومنذ ذلك الحين أجرت كلا الدولتان زيارات رسمية وفتح الباب أمام الرحلات الجوية المباشرة بينهما.
© Sputnik
العلاقات الرسمية بين إسرائيل والعرب
كانت هذه تفاصيل خبر 14 رحلة أسبوعيا… "فلاي دبي" تكشف موعد بدء الرحلات المنتظمة إلى تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.