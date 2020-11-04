شكرا لقرائتكم خبر عن "فلاي دبي" تحدد موعد بدء انطلاق رحلاتها إلى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فلاي دبي، اليوم الأربعاء،إنها ستبدأ رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب اعتبارا من 26 نوفمبر الجاري، ونقل موقع العين الاخبارية الاماراتى، عن الشركة قولها إنها ستشغل 14 رحلة أسبوعيا بواقع خدمة يومية مزدوجة بين مطار دبي الدولي ومطار بن جوريون في تل أبيب.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها مؤخرًا بين البلدين و بدء رحلات المسافرين والشحن الجوي من قبل شركات الطيران الوطنية الأخرى، كما كان هناك عددا من الزيارات الثنائية لفتح فرص السفر والسياحة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، "منذ إطلاق فلاي دبي قبل 11 عامًا، التزمنا دوما بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة وحرية التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة عبر شبكتنا".

وقبل أيام، أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية أركياع رسميا عن تدشين خط للرحلات المباشرة إلى دبي ابتداء من 3 يناير 2021

وجاء إعلان شركة "أركياع" بعد توقيع الإمارات وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، على اتفاق بإعفاء مواطني البلدين من الحصول على تأشيرات للدخول.

وصادق مجلس الوزراء الإماراتي، الأحد،على اتفاقية حكومة الإمارات وحكومة دولة إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول.