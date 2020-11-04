الكويت تصدر 56 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال فى أكتوبر الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأربعاء، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت 56 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في أكتوبر الماضي.

وأوضحت (التجارة) الكويتية - في بيان صحفي - أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية ل20 شركة عقارية، وإنذار لشركة صرافة، وآخرين لشركتي تأمين، بالإضافة إلى 17 شركة مجوهرات.

وأضافت أن إدارة مكافحة غسل الأموال، وجهت أمرا لثلاث شركات مجوهرات، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.

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