شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يبعد نائب مدير أوقاف القدس عن الأقصى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد نائب مدير عام دائرة أوقاف القدس ناجح بكيرات، 6 أشهر عن المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء، أن القرار يشمل الإبعاد عن البلدة القديمة، وكل الطرق المؤدية للمسجد الأقصى.

وأشارت الوكالة إلى أن مخابرات الاحتلال سلّمت بكيرات الأربعاء الماضي، قرارا بالإبعاد عن الأقصى مدة أسبوع، وآخر لمراجعتها بعد تلك المدة.

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