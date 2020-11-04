متظاهرون عراقيون يغلقون مبنى محافظة ذى قار احتجاجا على سوء الخدمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق متظاهرون في محافظة "ذي قار" العراقية اليوم الاربعاء مبنى المحافظة وطالبوا بإقالة المحافظ احتجاجا على سوء الخدمات.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية إن العشرات من أهالي محافظة ذي قار نظموا تظاهرة كبيرة اليوم واغلقوا مبنى المحافظة.

وكان عشرات من المتظاهرين قد نظموا صباح يوم السبت الماضي مسيرة احتجاجية نحو مبنى محافظة ذي قار وسط الناصرية للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد .

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