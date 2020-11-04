شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 899 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، تسجيل 899 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 615 حالة شفاء من الفيروس، و7 وفيات.

وأفاد المركز -في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - بأن إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس بلغت 64 ألفا و587 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء37 ألفا و 610 حالة، إضافة إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 900 وفاة.

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