شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتل فلسطينيا في مدينة نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا كان يقود سيارة أطلق النار من مسدس على جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء وإنه سقط قتيلا برصاصهم.

ولم يصب إسرائيليون في الحادث الذي وقع عند موقع للجيش قرب مدينة نابلس الفلسطينية.

ولم يتسن لمسؤولي الصحة الفلسطينيين تأكيد مقتل الرجل أو تحديد هويته وقالوا إن القوات الإسرائيلية أغلقت المنطقة.

وتشهد الضفة الغربية أعمال عنف متفرقة منذ تعثر مفاوضات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة في عام 2014.