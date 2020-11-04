شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 1237 إصابة جديدة و29 وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 1237 إصابة جديدة و29 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء حول الوضع الوبائي في البلاد - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 64 ألفًا و363 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 1512 حالة.

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