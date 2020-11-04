شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن اعتقال عنصر بارز فى داعش جنوب بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اعتقال أحد العناصر القيادية في تنظيم داعش الإرهابي مسؤول عما يسمى بإدارة "قاطع الجنوب في بغداد" بمنطقة الدورة.

وأوضحت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ -أن الاستخبارات تمكنت من خلال معلومات أمنية عن وجود أحد الإرهابين المطلوبين للقضاء، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية.

وأضافت أنه تم اعتقال الإرهابي الملقب بـ(أبو سجاد) بمنطقة الدورة في بغداد المطلوب وفق أحكام المادة (4) إرهاب؛ لانتمائه لعصابات (داعش)، والذي عمل إداريًا لما يسمى بقاطع البراء ولاية الجنوب، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف باشتراكه بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية العراقية.

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