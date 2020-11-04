شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 18 فلسطينيًا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 18 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة من الضفة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 أشخاص في الخليل، و3 في جنين وفلسطينيًا في بيت لحم، كما اعتقلت 10 أشخاص في القدس المحتلة.