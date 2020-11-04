الداخلية العراقية :القبض على إرهابيين داعشيين ينتميان إلى "ولاية كركوك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة العراقية القبض على إرهابيين من عصابات "داعش" ينتميان إلى ما يسمى بـ"ولاية كركوك".

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ اليوم /الأربعاء/ - :إن قوة أمنية مشتركة من مديرية استخبارات وامن كركوك، ألقت القبض على أحد الإرهابيين المقربين من الإرهابي المكنى (أبو عذراء ) والي كركوك في قرية الطالعة قرب جبال حمرين ،و إرهابي آخر وكلاهما يعملان على نقل الأسلحة والأعتدة للعناصر الإرهابية في المحافظة.

على جانب متصل ، أعلنت وكالة الاستخبارات إلقاء القبض على متهمتين مطلوبتين بجريمة الإتجار بالبشر في بغداد ، حيث تمكنت مفارز الوكالة من القبض على المتهمتين بمنطقة الدورة ببغداد والمطلوبتين وفق المادة (٥/أولا) الإتجار بالبشر ، وقد تم القبض عليهن بعد تشكيل فريق عمل مختص والمتابعة لعدة أيام ونصب كمين محكم لهن في منطقة أبو دشير ضمن محافظة بغداد.

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