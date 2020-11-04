شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الاحتلال تقرر إبعاد نائب مدير أوقاف القدس 6 أشهر عن المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس، إبعاد الدكتور ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس 6 أشهر عن العمل في المسجد الأقصى، وذلك بعد أيام من قيام عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باعتقاله من مقر عمله، واقتياده إلى مركز التحقيقات في القدس، كما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.



نائب مدير اوقاف القدس

وفي وقت سابق، قامت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الدكتور ناجح بكيرات نائب المدير العام لأوقاف القدس، واقتياده إلى مركز التحقيقات في القدس، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورة من اعتقال قوات الاحتلال نائب المدير العام لأوقاف القدس من مبنى مديرية التعليم الشرعي والوعظ والإرشاد قرب باب السلسلة في مدينة القدس القديمة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الثلاثاء، 12 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم فتية، وذكر نادى الأسير، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ثلاثة فتية جرى اعتقالهم من مخيم العروب شمال الخليل، واثنين من بلدة الرماضين وآخر من مدينة الخليل.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت من نابلس مخرجا في قناة "النجاح" الفضائية، واثنين من رام الله.. مشيرا إلى أنه تم اعتقال 3 فلسطينيين من كل من (طولكرم، وبلدة الجديدة فى جنين).

واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن 47 مستوطنا اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.