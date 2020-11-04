الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بعد إطلاق نار شمال الضفة الغربية

القدس - سبوتنيك. قال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة مواطن فلسطيني عند حاجز حوارة ولا زالت تحتجزه داخل السيارة، وقامت باستدعاء تعزيزات أمنية وأغلقت الحاجز".
من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، "تقارير أولية: أحبط جنود جيش الدفاع قبل قليل محاولة تنفيذ عملية تخريبية قرب نابلس حيث تم تحييد المخرب دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا. التفاصيل قيد الفحص".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن "قوات الجيش
أشهر سلاحه باتجاه قوة إسرائيلية على حاجز حوارة القريب من نابلس"، وقالت " لم يصب أحد من الجنود بأذى".
أحبطت قوة من جيش الدفاع في حاجز حوارة الى الجنوب من #نابلس صباح اليوم محاولة إرهابي فلسطيني اطلاق النار على مواطنين. وتم شل حركته.ولم تقع إصابات في صفوف الجنود.أورد هذا النبا مراسلنا ايال عليما.— مكان الأخبار (@News_Makan) November 4, 2020
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