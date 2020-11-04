السعودية تعلن عن مبادرة لتخفيف القيود التعاقدية للعمالة الوافدة

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وأشار إلى أن الهدف هو زيادة عوامل الجذب في سوق العمل بالسعودية. وفقا لوكالة "رويترز".
وبلغ عدد سكان السعودية بنهاية عام 2015 حوالي 31 مليون نسمة، منهم 10.24 مليون نسمة غير سعودي، و20.77 مليون سعودي.
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