وبحسب وكالة الأنباء المغربية، تعد القنصلية الإماراتية هي تاسع قنصلية يتم تدشينها بعاصمة الصحراء المغربية، خلال مدة لا تتجاوز السنة.
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كما أعرب الملك عن اعتزازه العميق بقرار الإمارات، كأول دولة عربية، تفتح قنصلية عامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة؛ وهو قرار يجسد موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق المغرب المشروعة وقضاياه العادلة، ووقوفها الدائم إلى جانبه في مختلف المحافل الجهوية والدولية. وهو قرار ليس بغريب عن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وقيادتها الحكيمة، في نصرة القضايا العادلة والمشروعة.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد قال في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن عدد القنصليات التي افتتحت في الصحراء المغربية وصلت إلى 15 قنصلية في مدينتي العيون والداخلة، حيث افتتحت 6 قنصليات من غرب أفريقيا، و5 من وسط أفريقيا، و3 من جنوب أفريقيا وواحدة من الشرق، معتبرا أن هذا يؤكد الدعم الأفريقي للمغرب والاعتراف بمغربية الصحراء.
وأكد أن "ذلك يمثل ثمرة من ثمار السياسية الأفريقية التي نهجها جلالة الملك محمد السادس خلال العشرين سنة الأخيرة التي تأسست على المصداقية والتضامن من خلال منطق رابح رابح".
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا... الإمارات تفتتح قنصلية عامة في العيون بالصحراء الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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