شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: 6 أيام على إيداع دفعة شهر نوفمبر في حسابات المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد برنامج “حساب المواطن” صرف الدفعة رقم 36 للشهر الجاري فى موعده المحدد في العاشر من الشهر الجاري.

وأوضح في تغريدة على موقع “تويتر” أنه لم يتبق سوى 6 أيام على إيداع الدفعة الـ 36 من برنامج حساب المواطن.

وكان برنامج “حساب المواطن” قد أعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر نوفمبر الجاري وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (https://t.co/kHkytVeDqu?amp=1)