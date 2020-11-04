شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: 6 أيام على إيداع دفعة شهر نوفمبر في حسابات المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد برنامج “حساب المواطن” صرف الدفعة رقم 36 للشهر الجاري فى موعده المحدد في العاشر من الشهر الجاري.
وأوضح في تغريدة على موقع “تويتر” أنه لم يتبق سوى 6 أيام على إيداع الدفعة الـ 36 من برنامج حساب المواطن.
وكان برنامج “حساب المواطن” قد أعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر نوفمبر الجاري وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (https://t.co/kHkytVeDqu?amp=1)
كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن»: 6 أيام على إيداع دفعة شهر نوفمبر في حسابات المستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.