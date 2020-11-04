بالانفوجراف.. 5 طرق للوقاية من الإصابة بسرطان الرئة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت مدينة الملك عبد الله الطبية 5 طرق للوقاية من الإصابة بسرطان الرئة.
وأضافت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن طرق الوقاية تتمثل في الإقلاع عن التدخين، وتجنب التعرض للمواد المسرطنة في العمل والحفاظ على النشاط البدني.
وتابعت أنه من الضروري تجنب التدخين السيء والحفاظ على نظام غذائي غني بالخضار والفاكهة.
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