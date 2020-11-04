مصر تحسم الجدل حول إغلاق المدارس منتصف الشهر الجاري

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وقال إن "الوضع داخل المدارس مستقر ومطمئن للغاية، ولا داعي للقلق والتوتر"، داعيا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لإثارة البلبلة ومحاولة تعطيل وزارة التعليم عن هدفها ومسارها في تطوير العملية التعليمية.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن "الشائعات المرتبطة بظهور حالات كورونا في المدارس مبالغ فيها للغاية، رغم أن الوضع على أرض الواقع مستقر جدا والأعداد غير مقلقة نهائيا"، قائلا: "في ناس عايزانا نوقف الدراسة عشان ما تدفعش باقي المصروفات، ولكننا نؤكد أن الدراسة سوف تستمر بالنظام الحالي أو بنظام آخر معدل وفقا لتطور الظروف ولكنها لن تتوقف".
وأثير خلال الساعات الماضية، أنباء عن إغلاق تام للمدارس والجامعات، منتصف نوفمبر الجاري، بسبب الموجة الثانية من جائحة كورونا، يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس الثلاثاء، عن تسجيلها 197 إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع طفيف لكلا المؤشرين.
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