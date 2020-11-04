شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تتجاوز تعدادها السكاني بفحوصات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت البحرين بعدد فحوصاتها لفيروس كورونا تعدادها السكاني الذي بلغ 1,720,971 نسمة، فيما تجاوز إجمالي الفحوصات الطبية 1,780,051 فحصا طبيا.
وأعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 10036 في يوم 3 نوفمبر 2020، أظهرت تسجيل 230 حالة قائمة جديدة، منها 64 حالة لعمالة وافدة، و158 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و8 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 362 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 79680 شخصا.
وقالت إن عدد الحالات القائمة تحت العناية المركزة بلغ 20 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 61 حالة، في حين أن 2339 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 2359 حالة قائمة.
وبحسب موقع world meter الشهير فإن البحرين باتت الدولة التاسعة عالمياً التي يتجاوز إجمالي عدد فحوصاتها الطبية تعدادها السكاني.
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