شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تويتر يضع إشارة تحذير على تغريدة لترامب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر موقع تويتر للرسائل القصيرة مستخدميه الأربعاء من رسالة كتبها على منصته دونالد ترامب اتهم فيها منافسيه الديموقراطيين بمحاولة "سرقة" الانتخابات الرئاسية بينما ما زالت نتائج الاقتراع غير مؤكدة.



وكتبت شبكة التواصل الاجتماعي في تغريدة الرئيس بعد نشرها مباشرة "بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة موضع شك وقد يكون مضللًا بشأن كيفية المشاركة في انتخابات أو عملية أخرى لمواطنين".

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